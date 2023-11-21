21 ноября
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Политика

Старейшины ругаются: Кадыров настойчиво пригласил Путина приехать в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику.

Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Владимир Путин и Рамзан Кадыров
Global Look Press.

По словам Кадырова, приглашение просили передать местные старейшины. Именно они «ругают» Кадырова за то, что президент не приезжает в республику, указывает Газета.Ru.

Путин не ответил, примет ли приглашение.

Факт

Последний раз российский лидер посещал республику в 2011 году, тогда он занимал должность премьер-министра.

Награда

10 октября Кадыров заявил, что Путину вручили высшую награду Чеченской Республики — орден имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Указ о присвоении награды подписали в 2007 году, но вручили ее только в 2023 году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путину передали награду. Но Кадыров не награждал главу государства лично.

Ранее Путин встретился с Кадыровым после инцидента с его сыном.

В ходе встречи Путин попросил передать самые наилучшие пожелания участникам СВО.

Также президент сказал о «положительной динамике» в республике, «в значительной степени» благодаря главе Чечни и его команде.

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