Статья о «парапсихологическом спецназе» в российской армии вызвала скандал

Минобороны РФ хочет выяснить источники информации, которые использовал автор официального журнала ведомства Николай Поросков при подготовке статьи о боевых методиках парапсихологии, рассказал автор публикации « Фонтанке ».

«Министерство обороны выясняет, откуда я взял эту информацию. Я пишу объяснительные. Похоже, хотят узнать, откуда Николай Николаевич Поросков взял такую „странную информацию“, чтобы доложить руководству. Серьезное идет разбирательство», — сказал полковник.

Публикация о «парапсихологическом спецназе» появилась в февральском номере журнала Минобороны «Армейский вестник».

В статье Поросков рассказал, что российских военных обучают невербальному допросу при помощи метаконтакта — специальной технологии, позволяющей добывать информацию в состоянии измененного сознания при помощи телепатической связи. Российский спецназ использовал этот метод во время чеченских кампаний, утверждал автор, пишет Lenta.ru.

Председатель комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Евгений Александров заявил, что работы по боевой парапсихологии были признаны лженаучными. Он назвал обсуждение реализации подобных техник «способом выжимать средства из государственного бюджета».

Мнение эксперта

Эксперты в беседе с РБК оценили содержание статьи в официальном издании Минобороны. Так, начальник аналитического отдела журнала «Солдаты России» Анатолий Матвийчук сказал агентству, что боевая парапсихология «не является фантазией», и сейчас ее разработки продолжаются.

Обозреватель

Главред «Армейского сборника» Владлен Прилуцкий рассказал агентству, что правила выбора публикаций для журнала перечислены в каждом номере издания. Основными требованиями к материалам являются, в том числе, актуальность, анализ существующих проблем военной теории и практики и предлагаемые пути их решения.

К публикации в издании Минобороны принимаются материалы, ранее не размещавшиеся в других СМИ, и в обязательном порядке должны и иметь экспертное заключение об отсутствии в них сведений, не подлежащих опубликованию в открытой печати. Автор несет ответственность за достоверность приведенных фактов.

Поросков работает в журнале обозревателем на полставки.