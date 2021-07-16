Статью Путина об Украине будут зубрить российские военнослужащие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о включении статьи президента страны Владимира Путина об Украине в перечень обязательных для изучения военнослужащими, пишет РБК .

Статья президента будет изучаться на занятиях по военно-политической подготовке. Связано это с тем, что среди военнослужащих есть немало граждан России с украинскими корнями, пояснили в министерстве. Статья будет способствовать укреплению хороших межнациональных отношений.

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин представил статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

12 июля она была опубликована на сайте Кремля. Автор материала пояснил, что попытался взглянуть на сегодняшнюю ситуацию вокруг России и Украины в историческом контексте.

Россия и Украина. Открытые источники.

Путин подчеркивает в своей статье, что у русского и украинского народов единая историческая судьба. При этом президент страны сравнил судьбу страны с жизнью человека.