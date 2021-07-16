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Политика

Статью Путина об Украине будут зубрить российские военнослужащие

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о включении статьи президента страны Владимира Путина об Украине в перечень обязательных для изучения военнослужащими, пишет РБК.

Путин и Шойгу в тайге.
Путин и Шойгу в тайге.
kremlin.ru

Статья президента будет изучаться на занятиях по военно-политической подготовке. Связано это с тем, что среди военнослужащих есть немало граждан России с украинскими корнями, пояснили в министерстве. Статья будет способствовать укреплению хороших межнациональных отношений.

Напомним, что на прошлой неделе президент России Владимир Путин представил статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

12 июля она была опубликована на сайте Кремля. Автор материала пояснил, что попытался взглянуть на сегодняшнюю ситуацию вокруг России и Украины в историческом контексте.

Россия и Украина.
Россия и Украина.
Открытые источники.

Путин подчеркивает в своей статье, что у русского и украинского народов единая историческая судьба. При этом президент страны сравнил судьбу страны с жизнью человека.

«Если свобода человека вступает в противоречие со свободой другого человека, то тогда нужно подумать о каких-то ограничениях, самоограничениях. То же самое касается и государств. Если мы видим, что создаются определенные угрозы, тем более угрозы в сфере безопасности, то мы, конечно, должны понять, что нам с этим делать. И это очень откровенный разговор по всем темам, о которых я сейчас сказал», — пояснил глава государства.

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