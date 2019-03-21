Сторонники и противники переименования Астаны устроили массовую драку у мэрии

Массовую драку пресекли полицейские, задержавшие участников конфликта, сообщает РИА Новости. Задержано порядка 20 человек.

Инцидент произошел на площади, где проходят праздничные гуляния по случаю празднования Наурыза (День весеннего равноденствия).

Ранее в сети распространилась информация с призывом противников переименования Астаны в Нурсултан выйти к зданию мэрии на мирный митинг и заявить о своей позиции.

Также в интернете появилась петиция, авторы которой выступают против переименования столицы Казахстана без обсуждения этого вопроса с народом. Петиция на какое-то время подверглась блокировке. В настоящее время ее уже подписали больше 32 тысяч человек.

Ее авторы пишут, что, «имея множество секторов, где есть дефицит финансирования (образование, медицина, социальная помощь и другое), переименование столицы — это огромные вложения бюджетных средств, начиная от простых вывесок до изменений в навигационных системах и международных договоров».

Инициатива переименования столицы Казахстана — из Астаны в Нурсултан — исходила от нового президента страны Касыма-Жомарта Токаева. Парламентарии поддержали нового главу государства единогласно.

Переименования

Название столицы Казахстана менялось неоднократно. С момента основания в 1830 году город назывался Акмолинском, в 1960—1992 годах — Целиноградом, а с 1992 по 1997 годы — Акмолой. Столица Республики Казахстан с 10 июня 1998 года Астана.

Это город-миллионник.