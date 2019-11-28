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Политика

Страшно далеки от народа: интересы власти и общества не совпадают

Три четверти жителей страны —72% — говорят о несовпадении интересов власти и общества. Социологи считают, что из-за таких настроений идет «медленная эрозия легитимности власти».

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

Из 72% заявивших о том, что у власти и общества разные интересы, 53% россиян отмечают, что власть мало волнует, как живет народ, 19% жалуются на отсутствие обратной связи между теми, кто принимает политические решения, и населением, а еще 16% заявляют, что у политической элиты и простых людей всегда наблюдались разные цели и интересы, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследования «Левада-центра».

Впервые за 12 лет число недовольных властью россиян достигло такой высокой отметки, отмечают социологи.

Как считает директор «Левада-центра» Лев Гудков, а обществе отмечается безальтернативность ситуации.

«Тот факт, что максимальное число россиян говорит о несовпадении интересов власти и общества, указывает на размывание того, что когда-то называли общественным договором», — отмечает социолог.

Он добавляет, что у россиян в последнее время растет ощущение, что «власть неэффективна и далека от общества и что ей нечем ему ответить», пишет ura.ru.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

Обман

Народ понимает весь обман с пенсионной реформой, социальное раздражение теперь носит стойкий характер, есть понимание алчности власти, но в то же время, это сознание смиренное: «люди понимают, что сделать ничего нельзя, в протест это не выливается», отмечает Гудков.

Ранее Путин заявил, что россияне должны критиковать власть.

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