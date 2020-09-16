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Политика

Суд закрыл дело Емельяненко по фейкам о вводе войск в Хабаровск

В Южно-Сахалинске суд прекратил производство по делу о фейковых сообщениях, возбужденное против Игоря Емельяненко, организатора народного схода в поддержку хабаровских протестов.

Барнаульцы вышли на площадь, чтобы поддержать хабаровского экс-губернатора 1 августа 2020.
Барнаульцы вышли на площадь, чтобы поддержать хабаровского экс-губернатора 1 августа 2020.
https://www.instagram.com/pavlena4ka/

Об этом изданию «Сибирь.Реалии» сообщил сам активист, который ранее говорил о стягивании в Хабаровск силовиков для подавления акций.

Дело, по словам Емельяненко, прекратили из-за отсутствия состава правонарушения.

«Мне кажется, причина решения не в лингвистической экспертизе, и даже не в моем пояснении судье о том, кого я вижу под „путиноохранительными органами и солдатами вермахта“ — что так назвал сотрудников силовых ведомств, которые с животной жестокостью относятся к гражданам. У судьи есть совесть, вот и все. Тем более, вину я 100% не признал», — сообщил Емельяненко.

В середине июля инициатор народного схода в поддержку хабаровчан, протестующих против ареста губернатора Хабаровского края, Игорь Емельяненко был задержан.

Несмотря на это, жители Южно-Сахалинска собрались на запланированную акцию у дома культуры «Родина» для того, чтобы «поговорить о ситуации в Хабаровске» и «выразить поддержку хабаровчанам».

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