Лидер ДДТ Юрий Шевчук перезаписал старую песню в поддержку Хабаровска

Рок-музыкант Юрий Шевчук ответил на призыв жителей Хабаровска прилететь к ним в гости, чтобы поиграть на площади на гитаре. В ответ музыкант сообщил, что сейчас он этого сделать не может, но для них записан новый видеоклип под названием «Ты не один, Хабаровск».

За сутки песню посмотрели на канале YouTube более 400 тыс. человек.

Фактически это повторение известного хита ДДТ «Ты не один». Единственное изменение — на музыку наложен видеоряд с протестующими жителями Хабаровска. А в заключении Шевчук поет: «Ты не один, Хабаровск».

В Кремле заявили, что тоже внимательно смотрели клип группы ДДТ и посоветовали Шевчуку заниматься музыкой, а не политикой.

Напомним: протесты в Хабаровске продолжаются около трех недель после силовой отставки утратившего доверие губернатора Сергея Фургала. Он подозревается в организации заказных убийств предпринимателей. Но хабаровчане в это не верят.