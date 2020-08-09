Лидер ДДТ Юрий Шевчук перезаписал старую песню в поддержку Хабаровска

За сутки песню посмотрели на канале YouTube более 400 тыс. человек.
Фактически это повторение известного хита ДДТ «Ты не один». Единственное изменение — на музыку наложен видеоряд с протестующими жителями Хабаровска. А в заключении Шевчук поет: «Ты не один, Хабаровск».
В Кремле заявили, что тоже внимательно смотрели клип группы ДДТ и посоветовали Шевчуку заниматься музыкой, а не политикой.
Напомним: протесты в Хабаровске продолжаются около трех недель после силовой отставки утратившего доверие губернатора Сергея Фургала. Он подозревается в организации заказных убийств предпринимателей. Но хабаровчане в это не верят.