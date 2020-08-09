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Лидер ДДТ Юрий Шевчук перезаписал старую песню в поддержку Хабаровска

Рок-музыкант Юрий Шевчук ответил на призыв жителей Хабаровска прилететь к ним в гости, чтобы поиграть на площади на гитаре. В ответ музыкант сообщил, что сейчас он этого сделать не может, но для них записан новый видеоклип под названием «Ты не один, Хабаровск».

Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012г.
Юрий Шевчук дал пресс-конференцию перед концертом. 25 апреля 2012г.
Олег Богданов

За сутки песню посмотрели на канале YouTube более 400 тыс. человек.

Фактически это повторение известного хита ДДТ «Ты не один». Единственное изменение — на музыку наложен видеоряд с протестующими жителями Хабаровска. А в заключении Шевчук поет: «Ты не один, Хабаровск».

В Кремле заявили, что тоже внимательно смотрели клип группы ДДТ и посоветовали Шевчуку заниматься музыкой, а не политикой.

Напомним: протесты в Хабаровске продолжаются около трех недель после силовой отставки утратившего доверие губернатора Сергея Фургала. Он подозревается в организации заказных убийств предпринимателей. Но хабаровчане в это не верят.

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