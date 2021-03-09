Суд признал незаконным запрет митинга КПРФ 23 февраля в Барнауле

Центральный районный суд Барнаула признал незаконным отказ городской администрации в проведении митинга КПРФ, запланированного на 23 февраля. Об этом сообщили в крайкоме партии.

В мероприятии отказали со ссылкой на «ковидный» указ губернатора края Виктора Томенко, но в самом тексте указа запрета на публичные мероприятия не содержится, указывают коммунисты.

«При этом в этот же день, 23 февраля 2021 года, были запланированы и прошли многие другие массовые мероприятия, в том числе организованные „Единой Россией“ и „Справедливой Россией“», — говорится в сообщении.

Напомним, первый раз чиновники не разрешили коммунистам митинговать на пл. Советов, второй раз — в гайд-парке в сквере им. Г. Титова (сначала дав добро, а потом передумав).