Суд признал незаконным запрет на проведение перфоманса «Геи или Путин» на Алтае

Алтайский краевой суд признал незаконным отказ бийской мэрии согласовать сторонникам Алексея Навального серию митингов, которые собирался провести в июне 2018 года школьник Максим Неверов. В числе этих митингов был заявлен и «за права геев», который, как оказывается, зря не разрешили.

Череда митингов

Напомним, что в конце мая группа бийчан решила устроить своеобразный провокационный перфоманс. Они написали в горадминистрацию уведомление о проведении 4 июня на Петровском бульваре серии митингов, включая и тот самый «Митинг за права геев».

Организатором это выступил 16-летний Максим Неверов. В рамках перформанса под названием «Геи или Путин» в администрацию Бийска подали 12 заявок на проведение взаимоисключающих по смыслу публичных мероприятий — в том числе митинг за Путина, митинг против Путина; митинг за геев и митинг против геев.

Участники акции написали в мэрию, что будут использовать мегафон, сцену, плакаты, флаги, другие средства агитации. Как ранее пояснял СМИ подавший это заявление местный сторонник оппозиционера Алексея Навального школьник Максим Неверов, инициаторы, даже получив разрешение, не собирались проводить ЛГБТ-митинг. Однако организаторы оставляли за собой право провести некий другой митинг, тему которого они пока не озвучивают.

Максим Неверов,

житель Бийска:

Это перфоманс. Помимо этого уведомления, мы написали еще 12 — о проведении самых разных митингов (за определенных политических фигур, против этих фигур и так далее). Посмотрим, согласуют ли хоть один из них.

Смех у политиков

В итоге мэрия отказала заявителям. Причем, когда этот вопрос был озвучен на сессии городского совета, все это вызвало смех у депутатов.

Тогда глава города Александр Студеникин так пересказал депутатам предложение активистов:

Молодые люди, которые придерживаются определенных политических убеждений, просто запустили как пиар-ход в адрес администрации 12 запросов на проведение митингов, причем с 7 утра до 20 часами вечера. Там тем — каких только нет. Давайте не будем подогревать ситуацию.

Из зала депутаты главу спросили, будет ли митинг. На что Студеникин ответил: «Вы же меня знаете». Ему в шутку сказали: «Нет, не знаем». В конце заседания мэр не сказал определенно, разрешит ли митинги, однако заявил, что «все будет по закону».

Все по закону

В итоге, «по закону» акции, включая «Митинг за права геев» в мэрии не согласовали. А когда это попытались оспорить в Бийском городском суде, последний встал на сторону администрации и постановил, что решение мэрии было законным.

Однако теперь Алтайский краевой суд постановил:

Признать незаконными решения администрации города Бийска <…> об отказе Неверову М. П. в согласовании проведения публичных мероприятий.

Штраф за пропаганду

Тем временем Максима Неверова оштрафовали за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» в интернете. Школьник должен будет выплатить 50 тысяч рублей.