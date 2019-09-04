Суд расставил точки над i в деле о «дебиле-губернаторе» и правдорубе из «Роснефти»

Верховный суд Хакасии оставил в силе решение Абаканского горсуда по иску главы республики Валентина Коновалова к журналисту Михаилу Леонтьеву. Поводом для иска послужило высказывание Леонтьева.

«Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный», — заявил пиарщик «Роснефти» в эфире КП, видимо, посчитав 31-летнего губернатора удобной мишенью для травли.

Помимо этого, истец требовал признать недостоверными не только высказывания Леонтьева про дебильность, но и фразы «происходит очевидный оргазм» при словах «Зюганов» и «Грудинин», а также «пылкое существо» и «ну дебил поуправляет Хакасией, не будет Хакасии. Новую Хакасию где-нибудь надыбаем», пишет 19rus.info.

А Леонтьев, в свою очередь, обижался, что истец фактически обвинил его в тяжком преступлении — покушении на государственность (фраза «ну не будет у нас Хакасии, надыбаем новую»). Утверждал, что имеет место быть ирония и сарказм, говорил, что хотел показать феномен протестного голосования, когда избирателю в общем-то все равно за кого голосовать, лишь бы выразить свое возмущение.

По мнению ответчика, допущенные высказывания носят оценочный характер и не могут быть проверены на предмет соответствия. Диагноз «дебильность» ставится обычно в первые три года жизни, соответственно, у истца отсутствует возможность опровергнуть диагноз документально.

В тех фразах, которые Леонтьев позволил себе высказать, он считает, не содержит какой-то клеветнической информации, а свидетельствует о слабости Коновалова как политика.

Однако Верховный суд Хакасии так не посчитал. ВС РХ оставил в силе решение Абаканского горсуда, который признал порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, озвученные Михаилом Леонтьевым в эфире Радио «КП».