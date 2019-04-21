Суд в Киеве вынес решение по иску о снятии Зеленского с выборов

В ночь на 21 апреля апелляционный суд в Киеве отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. В его деятельности не нашли признаков «подкупа избирателей» или «предвыборной агитации», сообщает РИА Новости.

Сообщается, что заявление в суд подали за несколько часов до начала второго тура президентских выборов. Его автор — адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Ранее в соцсетях он высказывался в поддержку Петра Порошенко.

Согласно законодательству, ЦИК Украины может отменить регистрацию кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования.

19 апреля прошли дебаты между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. На сцене стадиона «Олимпийский» Зеленский решил встать на колени перед народом, а действующий президент преклонил одно.