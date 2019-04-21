Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 апреля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Суд в Киеве вынес решение по иску о снятии Зеленского с выборов

В ночь на 21 апреля апелляционный суд в Киеве отклонил иск об отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины. В его деятельности не нашли признаков «подкупа избирателей» или «предвыборной агитации», сообщает РИА Новости.

Зеленский и Порошенко упали на колени.
Зеленский и Порошенко упали на колени.
Скриншот трансляции дебатов.

Сообщается, что заявление в суд подали за несколько часов до начала второго тура президентских выборов. Его автор — адвокат и наблюдатель за выборами президента Украины от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько. Ранее в соцсетях он высказывался в поддержку Петра Порошенко.

Согласно законодательству, ЦИК Украины может отменить регистрацию кандидата на пост президента во втором туре не позже, чем за 30 дней до дня голосования.

19 апреля прошли дебаты между кандидатами на пост президента Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. На сцене стадиона «Олимпийский» Зеленский решил встать на колени перед народом, а действующий президент преклонил одно.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость