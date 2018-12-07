Суд в США назначил Марии Бутиной бесплатного общественного защитника

«Суд назначает А. Дж. Крэмера в качестве адвоката подсудимой Марии Бутиной», — говорится в судебных документах.

Ранее отец россиянки рассказал, что защитники Бутиной с момента ареста работают на энтузиазме, получая символическую оплату. Он высказал опасения, что адвокаты могут прекратить работу и девушка останется без защиты: средств оплачивать услуги защитников больше нет, пишет znak.com.

Арест Бутиной

Марию Бутину задержали в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под санкции чиновника, а также иноагентом без лицензии. 21 ноября Марию поместили в изолятор. 22 часа в сутки девушка находится в одиночной камере, и лишь два часа ей позволяется находиться вне ее.

Ранее сотрудники посольства России в США посетили Марию Бутину и остались недовольны условиями ее содержания. Однако, по словам её отца, ещё недавно казалось, что ситуация и отношение к россиянке улучшается: Мария занималась в тюрьме йогой, изучала иностранный язык и говорила, что всё более-менее в порядке.