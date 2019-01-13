В иске главы Росгвардии к Навальному нашли ошибки и вернули его обратно истцу

Как пишет издание, 17 декабря прошлого года сообщалось, что иск Золотова оставлен без движения, потому что заявление было составлено неправильно: оно не соответствовало требованиям статей 131 и 132 ГПК России.
Как пояснили в суде, истцу было предоставлено время до 9 января для устранения недостатков
Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному на 1 млн рублей. Ранее глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль: он опубликовал видео, в котором заявил, что Навальный допустил оскорбительные «клеветнические измышления» и пообещал сделать из него «отбивную».
Причиной конфликта между Золотовым и Навальным стало расследование ФБК о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам.