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13 января
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Политика
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В иске главы Росгвардии к Навальному нашли ошибки и вернули его обратно истцу

Исковое заявление главы Росгвардии Виктора Золотова к Алексею Навальному вернули исцу, сообщает RT со ссылкой на Люблинский суд.

Алексей Навальный.
Алексей Навальный.
Скриншот видео navalny.com/p/5684

Как пишет издание, 17 декабря прошлого года сообщалось, что иск Золотова оставлен без движения, потому что заявление было составлено неправильно: оно не соответствовало требованиям статей 131 и 132 ГПК России.

Как пояснили в суде, истцу было предоставлено время до 9 января для устранения недостатков

Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Навальному на 1 млн рублей. Ранее глава Росгвардии вызвал Навального на дуэль: он опубликовал видео, в котором заявил, что Навальный допустил оскорбительные «клеветнические измышления» и пообещал сделать из него «отбивную».

Причиной конфликта между Золотовым и Навальным стало расследование ФБК о том, что продукты для нужд Росгвардии закупались по завышенным ценам.

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