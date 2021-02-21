Алексея Навального признали виновным в клевете на ветерана ВОВ

Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Политика приговорили к штрафу в размере 850 тысяч рублей в пользу государства, передает «Коммерсантъ».

Навального признали виновным по части 2 статья 128.1 («Клевета») УК РФ. 2 июня 2020 года Навальный разместил в Telegram-канале и в Twitter видеоролик, в котором Артеменко, дизайнер Артемий Лебедев, актер Иван Охлобыстин и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова высказываются поправок в Конституцию РФ. Навальный назвал участников ролика «продажными холуями, бессовестными людьми и предателями».

Напомним, обвинение просило о штрафе в размере 950 тысяч рублей, защита настаивала на оправдательном приговоре.

Адвокат Навального Ольга Михайлова пообещала обжаловать приговор, передает «Медуза».

Так же 20 февраля Мосгорсуд признал законной замену условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Навальный проведет в колонии около 2,5 лет