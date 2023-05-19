19 мая
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Политика

Судебный приговор: Ройзмана* наказали за дискредитацию армии РФ

Ройзмана* признали виновным в дискредитации ВС РФ и выписали штраф в 260 тысяч рублей.

Евгений Ройзман.
Евгений Ройзман.
СС0

Евгению Ройзману вменили ст. 280.3 УК РФ («Публичное распространения заведомо ложной информации о вооруженных силах»).

В своем последнем слове бывший мэр Екатеринбурга поблагодарил всех, кто его поддержал, и заявил, что прожил хорошую жизнь и что никто не может отнять у него «право говорить то, что думает».

Между тем Алла Пугачева поддержала бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана* открытым письмом. Она попросила "учесть все сказанное мною от всего сердца при принятии решения по данному делу" и подписалась: "Ваша Алла Пугачева".

Подробнее почитать о деле Ройзмана можно в материале altapress.ru.

* - признан иноагентом Минюстом РФ.

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