Судейская коллегия сообщила о вакансии председателя Алтайского краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей объявила об открытии вакансии председателя Алтайского краевого суда. Этот пост уже два срока занимает Виктор Ширнин.

Виктор Ширнин (родился в 1958 году) был назначен председателем Алтайского краевого суда указом президента в конце 2008 года, а затем переназначен в 2014 году — каждый раз на шестилетний срок. Его полномочия заканчиваются в 2020 году.

При этом, согласно закону «О статусе судей», одно и то же лицо не может быть назначено на должность председателя одного и того же суда более двух раз подряд.

Между тем, в июле 2018 года Госдума приняла федеральный конституционный закон о внесении изменений в закон «О судебной системе», объясняет «Медиазона».

И он подразумевает, что после вступления этих поправок в силу председатели судов могут быть переназначены еще на один срок, если до этого они пребывали на своей должности два или больше раз подряд.

Так или иначе, претенденты на должность председателя Алтайского краевого суда должны подать документы до 1 июня.

Напомним, в 2019 году президент РФ назначил нового председателя арбитражного суда Алтайского края. Им стал Борис Долгалев.