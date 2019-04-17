Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Алтайского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда Алтайского края Бориса Долгалева, работавшего зампредседателя арбитража Омской области. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда. Примечательно, что новый глава экономического суда региона — младший брат экс- руководителя управления следственного комитета по Алтайскому краю Евгения Долгалева, в прошлом году переведенного в Хабаровский край.

В том, что арбитражный суд края возглавит именно Борис Долгалев, в последние месяцы сомнений уже не было. Именно его кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей. И 15 апреля президент подписал указ за № 171 о его назначении. Ранее исполнявший обязанности председателя арбитража Максим Кулик обозначен на сайте как заместитель председателя.

Чем известен новый председатель арбитражного суда?

Родился 9 августа 1972 года в Омске.

Младший брат Евгения Долгалева , руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в 2012—2018 годах.

руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в 2012—2018 годах. В 1990—1995 годах работал на разных должностях омского завода «Автоматика» ( транспортировщик , контролер КПП , рабочий зеленого строительства).

транспортировщик контролер КПП рабочий зеленого строительства). В 1991—1992 годах отслужил в армии.

В 1995—1997 годах ( видимо , во время учебы) работал в Сбербанке сторожем , дежурным поста , охранником отделения.

видимо во время учебы) работал в Сбербанке сторожем дежурным поста охранником отделения. Высшее юридическое образование получил в 1998 году в Омском госуниверситете.

В 1997—2010 годах работал в прокуратуре: прошел путь от следователя одного из округов Омска и до начальника отдела по делам несовершеннолетних.

С 2010 года в Арбитражном суде Омской области , с октября 2011 года зампредседателя.

с октября 2011 года зампредседателя. Как судья вел , главным образом , административные дела.

Среди дел нового председателя в омских СМИ упоминается разбирательство между омским департаментом имущество и фирмой областного депутата, которая, по мнению чиновников мэрии, незаконно получила доходы в 6 млн рублей, используя муниципальное имущество. Разбирательства продолжаются с 2017 года. И судя по картотеке арбитража, последнее заседание по этому делу Борис Долгалев провел 25 марта.

В 2018 году в Алтайском крае произошла масштабная смена высшего управленческого звена. Появился новый губернатор Виктор Томенко, новые руководитель ГУ МВД (Андрей Подолян), следственного управления СКР (Андрей Хвостов), управления МЧС (Александр Макаров). В начале апреля президент подписал указ о назначении прокурора Алтайского края — им стал Александр Руднев.