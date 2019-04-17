Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Алтайского края

В том, что арбитражный суд края возглавит именно Борис Долгалев, в последние месяцы сомнений уже не было. Именно его кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей. И 15 апреля президент подписал указ за № 171 о его назначении. Ранее исполнявший обязанности председателя арбитража Максим Кулик обозначен на сайте как заместитель председателя.
Чем известен новый председатель арбитражного суда?
- Родился 9 августа 1972 года в Омске.
- Младший брат Евгения Долгалева, руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в 2012—2018 годах.
- В 1990—1995 годах работал на разных должностях омского завода «Автоматика» (транспортировщик, контролер КПП, рабочий зеленого строительства).
- В 1991—1992 годах отслужил в армии.
- В 1995—1997 годах (видимо, во время учебы) работал в Сбербанке сторожем, дежурным поста, охранником отделения.
- Высшее юридическое образование получил в 1998 году в Омском госуниверситете.
- В 1997—2010 годах работал в прокуратуре: прошел путь от следователя одного из округов Омска и до начальника отдела по делам несовершеннолетних.
- С 2010 года в Арбитражном суде Омской области, с октября 2011 года зампредседателя.
- Как судья вел, главным образом, административные дела.
Среди дел нового председателя в омских СМИ упоминается разбирательство между омским департаментом имущество и фирмой областного депутата, которая, по мнению чиновников мэрии, незаконно получила доходы в 6 млн рублей, используя муниципальное имущество. Разбирательства продолжаются с 2017 года. И судя по картотеке арбитража, последнее заседание по этому делу Борис Долгалев провел 25 марта.
В 2018 году в Алтайском крае произошла масштабная смена высшего управленческого звена. Появился новый губернатор Виктор Томенко, новые руководитель ГУ МВД (Андрей Подолян), следственного управления СКР (Андрей Хвостов), управления МЧС (Александр Макаров). В начале апреля президент подписал указ о назначении прокурора Алтайского края — им стал Александр Руднев.