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Экономика

Путин назначил нового председателя Арбитражного суда Алтайского края

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении председателем Арбитражного суда Алтайского края Бориса Долгалева, работавшего зампредседателя арбитража Омской области. Информация об этом появилась на сайте арбитражного суда. Примечательно, что новый глава экономического суда региона — младший брат экс- руководителя управления следственного комитета по Алтайскому краю Евгения Долгалева, в прошлом году переведенного в Хабаровский край.

Борис Долгалев на представлении коллективу в 2011 году.
Борис Долгалев на представлении коллективу в 2011 году.
http://omsk.arbitr.ru

В том, что арбитражный суд края возглавит именно Борис Долгалев, в последние месяцы сомнений уже не было. Именно его кандидатуру одобрила Высшая квалификационная коллегия судей. И 15 апреля президент подписал указ за № 171 о его назначении. Ранее исполнявший обязанности председателя арбитража Максим Кулик обозначен на сайте как заместитель председателя.

Чем известен новый председатель арбитражного суда?

  • Родился 9 августа 1972 года в Омске.
  • Младший брат Евгения Долгалева, руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю в 2012—2018 годах.
  • В 1990—1995 годах работал на разных должностях омского завода «Автоматика» (транспортировщик, контролер КПП, рабочий зеленого строительства).
  • В 1991—1992 годах отслужил в армии.
  • В 1995—1997 годах (видимо, во время учебы) работал в Сбербанке сторожем, дежурным поста, охранником отделения.
  • Высшее юридическое образование получил в 1998 году в Омском госуниверситете.
  • В 1997—2010 годах работал в прокуратуре: прошел путь от следователя одного из округов Омска и до начальника отдела по делам несовершеннолетних.
  • С 2010 года в Арбитражном суде Омской области, с октября 2011 года зампредседателя.
  • Как судья вел, главным образом, административные дела.

Среди дел нового председателя в омских СМИ упоминается разбирательство между омским департаментом имущество и фирмой областного депутата, которая, по мнению чиновников мэрии, незаконно получила доходы в 6 млн рублей, используя муниципальное имущество. Разбирательства продолжаются с 2017 года. И судя по картотеке арбитража, последнее заседание по этому делу Борис Долгалев провел 25 марта.

В 2018 году в Алтайском крае произошла масштабная смена высшего управленческого звена. Появился новый губернатор Виктор Томенко, новые руководитель ГУ МВД (Андрей Подолян), следственного управления СКР (Андрей Хвостов), управления МЧС (Александр Макаров). В начале апреля президент подписал указ о назначении прокурора Алтайского края — им стал Александр Руднев.

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