ВККС рекомендовала кандидата на пост председателя Арбитражного суда Алтайского края

Кандидатура не вызвала дискуссий
Зампред арбитражного суда Омской области Борис Долгалев, по данным портала pravo.ru, был единственным претендентом на должность председателя экономического суда Алтайского края. И рекомендацию на эту должность он получил без обсуждения.
Как мы уже сообщали, судьей он работает с 2010 года, заместителем председателя арбитража Омской области — с октября 2011 года. Он младший брат Евгения Долгалева, в 2012—2018 годах работавшего руководителем следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.
Когда его назначат
По закону «О статусе судей в РФ», председатели арбитражных судов назначаются на должность президентом России на 6 лет по представлению председателя Верховного Суда РФ при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей.
В дальнейшем документы на получившего «добро» претендента передаются в администрацию президента. На подготовку указа президента может уйти несколько месяцев. К примеру, председатель арбитража Челябинской области Евгений Шайхутдинов, получивший рекомендацию ВККС в мае 2018 года, официально стал председателем в сентябре того же года, то есть через 4 месяца, сообщает Znak.com.
Почему произошла смена
Предыдущий председатель арбитражного суда края Виктор Огай ушел в отставку осенью 2018 года после того, как ему исполнилось 70 лет, — это предельный возраст для этой должности.
Обязанности председателя арбитража края исполняет Максим Кулик, который, по некоторым данным, тоже претендовал на должность председателя, но его кандидатуру не утвердили.
Напомним, в 2018 году в Алтайском крае произошла масштабная смена руководителей. Кроме нового губернатора новые люди заняли посты руководителей регионального СУ СКР (Андрей Хвостов) и ГУ МВД (Андрей Подолян). В крае появится и новый прокурор - Александр Руднев: его кандидатуру уже согласовали депутаты АКЗС, а в дальнейшем его назначит на должность президент.
Произошло и существенное омоложение. Хвостову — 41 год, Рудневу — 44, Подоляну 50 лет (его предшественнику 60). А Борису Долгалеву — 46.