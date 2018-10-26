«Светский лев» Дмитрий Киселев предложил «сузить» свободу слова

Таким образом известный телеведущий призвал создать новую светскую этику, чтобы ограничение исходило не от власти, а в результате «общественной, научной дискуссии». Заявление прозвучало в Российской академии образования.

Нынешняя российская политическая элита оказывается перед лицом очень серьезного вызова, когда нарастает давление одновременно извне и изнутри. Внутриполитическая ситуация меняется, падают рейтинги — они, правда, сейчас стабилизировались, но на достаточно низких уровнях. Появились первые прецеденты проигрыша выборов властными кандидатами. Мне кажется, что российская элита старается сегодня формировать некий ответ этим процессам в виде подготовки к более жесткому формату существования в стране информационного поля и возможности культурного самовыражения.