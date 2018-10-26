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Политика
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«Светский лев» Дмитрий Киселев предложил «сузить» свободу слова

Телеведущий и гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев призвал «определить границы невозможного и границы допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова».

Дмитрий Киселев.
Дмитрий Киселев.
www.youtube.com

Таким образом известный телеведущий призвал создать новую светскую этику, чтобы ограничение исходило не от власти, а в результате «общественной, научной дискуссии». Заявление прозвучало в Российской академии образования.

Владимир Слатинов,
эксперт Института гуманитарно-политических исследований:

Нынешняя российская политическая элита оказывается перед лицом очень серьезного вызова, когда нарастает давление одновременно извне и изнутри. Внутриполитическая ситуация меняется, падают рейтинги — они, правда, сейчас стабилизировались, но на достаточно низких уровнях. Появились первые прецеденты проигрыша выборов властными кандидатами. Мне кажется, что российская элита старается сегодня формировать некий ответ этим процессам в виде подготовки к более жесткому формату существования в стране информационного поля и возможности культурного самовыражения.

Жена телеведущего

Своими высказываниями известна и супруга телеведущего, которая написала авторскую колонку для РИА Новости, в которой объяснила выгоду от повышения пенсионного возраста.

«Новые правила нужны, чтобы мы начали жить сейчас, чтобы верили в себя, чтобы рассматривали жизнь как долгий, захватывающий проект, за который мы сами несем ответственность», — написали Киселева в своем материале.

«Хочешь бросить работу в 40 — никто не мешает сколотить состояние и наслаждаться бездельем хоть на даче, хоть на островах», — уверенно заявила доктор психологических наук Киселева.

«В общем, жена Киселева предлагает при отсутствии хлеба жрать пирожные. Где-то это уже было…», «Да почему мечтой человека должна быть работа? Может, я рыбачить хочу, или по дереву вырезать? Или с собакой путешествовать», «Почему-то о пользе труда всегда рассказывают люди, которые всю жизнь живут на халяву», — раскритиковали Марию Кисилеву россияне.

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