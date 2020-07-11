«Свободу!»: около 20 тысяч человек вышли на митинг в поддержку задержанного губернатора в Хабаровском крае

Собравшиеся люди скандировали слова поддержки в адрес задержанного главы региона.
Очевидцы сообщают, что людей на стихийном митинге было так много, что они перекрыли движение на нескольких улицах в центре города.
Такое ощущение, что уже весь Хабаровск вышел на улицу. Город гудит и скандирует «Свободу! Свободу!». Подключайтесь к прямому эфиру: https://t.co/yM36JRfiO0#Хабаровск #ЯМыФургал pic.twitter.com/8UrcXLb1v9— Константин Рыков (@rykov) July 11, 2020
Несанкционированное шествие произошло и в Комсомольске-на-Амуре — на центральной площади собрались около тысячи человек.
Напомним, что на днях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца по подозрению в организации заказных убийств в 2004—2005 годах.