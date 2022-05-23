Свои заработки опубликовали члены правительства Алтайского края

Заместители губернатора и министры Алтайского края опубликовали свои декларации о доходах.

Заседание правительства Алтайского края по итогам 2021 года.

Самый высокий доход за 2021 год задекларировал Анатолий Нагорнов, министр экономического развития, — 5,34 млн рублей.

Зампред правительства Иван Кибардин отчитался о 5,2 млн рублей, Александр Климин — 4,3 млн рублей, Виталий Снесарь — 4,3 млн рублей, Александр Лукьянов — 4,1 млн рублей, Игорь Степаненко — 4 млн рублей, Денис Губин — 3,7 млн рублей.

Данил Ситников, зампред и министр финансов, заработал 3,6 млн рублей.

Министр природы Андрей Стрелковский — 5,4 млн рублей.

У главы краевого минздрава Дмитрия Попова доход составил 3,8 млн рублей, у министра промышленности Вячеслава Химочки — 3,5 млн рублей, министра строительства Ивана Гилева — 3,5 млн рублей, главы минцифры Евгения Зрюмова — 3,5 млн рублей.

Министр соцзащиты Наталья Оськина задекларировала 3,3 млн рублей, а министр культуры Елена Безрукова — 3,1 млн рублей.

Ранее губернатор Виктор Томенко отчитался о доходе в 85 млн рублей (основная сумма — это доход от продажи недвижимости в Москве и Московской области (79,2 млн рублей)).