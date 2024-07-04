Такер Карлсон сделал анонс интервью с Владимиром Зеленским

Ранее Такер Карлсон утверждал, что Зеленский отказывался от интервью, однако, по словам журналиста, теперь оно может быть в силе, сообщают РБК.

Похоже, мы получили интервью Зеленского. Мы пытались это сделать в течение двух лет, особенно интенсивно после февральского интервью с Путиным. Цель состоит в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Мы надеемся, что это произойдет скоро, — отмечает Карлсон.

Зимой 2024 года журналист брал интервью у Владимира Путина. Почти вся беседа была посвящена теме военной операции. Такер утверждал, что необходимость взять интервью у президента выражалась в том, что американцы не имеют представления о событиях, которые происходят в России и на Украине.

Путин отметил, что не получил полного удовольствия от беседы с Карлсоном. По его мнению, журналист не давал ему возможности отвечать остро на острые вопросы.

Ранее сообщалось, что Такер Карлсон взял интервью у Павла Дурова.

Самое важное - в нашем Telegram-канале