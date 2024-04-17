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Жизнь

Дуров дал интервью Такеру Карлсону. Подробности

В интервью Такеру Карлсону основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что спецслужбы США давили на его сотрудника, чтобы он предоставил доступ к исходному коду Telegram.

Павел Дуров.
Павел Дуров.
vk.com/durov

Отмечается, что во время приезда Дурова в США его встречали агенты ФБР. Однажды они даже пришли к нему домой.

Дуров считает, что ФБР хотело наладить с ним отношения, чтобы еще активнее контролировать его мессенджер.

Также Павел заявил, что Apple и Google могут цензурировать все, что пользователи могут прочитать в своем телефоне. По его словам, эти компании давят на Telegram больше, чем различные правительства, и вынуждают следовать их политике. Кроме того, они угрожают удалением из магазинов приложений.

Дуров рассказал, что США – единственная страна, где на него напали грабители. Инцидент случился в Сан-Франциско.

Ранее сообщалось, что Павла Дурова признали самым обедневшим миллиардером из России с состоянием в 11,5 млрд долларов.

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