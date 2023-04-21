21 апреля
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Жизнь

Павла Дурова признали самым обедневшим миллиардером из России с состоянием в 11,5 млрд долларов

Павла Дурова — создателя ВК и Telegram — признали самым обедневшим миллиардером из России. Его состояние упало на 3,5 млрд долларов, передает Forbes.

Павел Дуров.
Павел Дуров.
vk.com/durov

Однако стоит напомним, что фактически Павел Дурова — гражданин ОАЭ с 2021 года. А еще у него есть паспорта Франции, России и государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах.

Дуров неоднократно просил Forbes не называть его российским миллиардером.

Издание отметило, что на оценке стоимости Telegram сказалось падение котировок его конкурентов — WhatsApp и Snapchat.

Кстати, Дуров — полиглот. Он говорит на восьми языках. А также окончил СпбГУ по специальности «Английская филология и перевод», однако свой красный диплом так оттуда и не забрал.

Сразу после университета он создал «ВКонтакте». А 21 апреля 2014 года — ровно девять лет назад — он ушел с поста гендира ВК, а позднее продал соцсеть mail.ru.

Ранее Дуров призывал отказаться от WhatsApp.

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