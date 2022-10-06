Об инструменте слежки рассказал основатель Telegram и призвал отказаться от WhatsApp

По словам Дурова, хакеры могли получить полный доступ к смартфонам пользователей WhatsApp, и об этом заявили сами разработчики мессенджера на прошлой неделе.
«Все, что нужно злоумышленникам для взлома, — отправить вам зараженное видео или начать видеозвонок с вами», — предупреждает Дуров.
Дуров рассказал, что бреши в безопасности разработчики находят с 2017 года, указывает Газета.Ru.
Ранее Дуров анонсировал запуск платной подписки в Telegram. Важно, что все существующие функции останутся бесплатными.