7 октября
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Потребитель

Об инструменте слежки рассказал основатель Telegram и призвал отказаться от WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил в своем канале пользователей мессенджера WhatsApp о его проблемах с безопасностью, пишет Газета.Ru.

Павел Дуров.
Павел Дуров.
t.me/durov_russia

По словам Дурова, хакеры могли получить полный доступ к смартфонам пользователей WhatsApp, и об этом заявили сами разработчики мессенджера на прошлой неделе.

«Все, что нужно злоумышленникам для взлома, — отправить вам зараженное видео или начать видеозвонок с вами», — предупреждает Дуров.

Дуров рассказал, что бреши в безопасности разработчики находят с 2017 года, указывает Газета.Ru.

Ранее Дуров анонсировал запуск платной подписки в Telegram. Важно, что все существующие функции останутся бесплатными.

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