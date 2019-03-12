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12 марта -2°C

«Таких планов нет». В Кремле отказались передавать Японии Курильские острова

Россия вряд ли будет передавать Японии Курильские острова — таких планов нет, заявляет РБК со ссылкой на свои источники. В Кремле считают, что выдвинутые Москвой условия передачи спорных территорий окажутся невыполнимы для Токио.

Южно-Курильск, Кунашир.
Южно-Курильск, Кунашир.
Marcuch by ru.wikipedia.org, CC BY-SA 3.0, part from original

Какие условия выдвигает Россия

Переговоры по вопросу заключения мирного договора между Россией и Японией активизировались в конце 2018 года. Эта тема поднималась, в частности, на январской встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно, а затем на переговорах в Москве между Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

В июне президент России должен посетить саммит «Двадцатки» в Осаке, где тему мирного договора могут снова поднять. Но вероятность подписания соглашений в рамках мирного договора на этом собрании мала.

Прямо отказывать Японии в передаче островов российские власти «не хотят из соображений дипломатии», поясняет источник РБК в Кремле. Власти РФ хотят выдвинуть такие условия перемирия, на которые японская сторона не пойдет.

Курильские острова.
Курильские острова.
admkurilsk.tmweb.ru

Первое — заключить мирный договор на основе декларации 1956 года. ​​Глава МИДа Сергей Лавров ранее пояснял, что это означает необходимость признания японской стороной результатов Второй мировой войны «во всей их полноте, в том числе суверенитета РФ над всеми Курильскими островами, включая острова Малой Курильской гряды». Второе условие — гарантии неразмещения на островах в случае их передачи американских военных баз.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов уверен, что подвижек по этому вопросу не будет ни в июне, ни за время премьерства Абэ, чьи полномочия истекают в 2021 году.

Зачем Япония просит Курилы назад

Японская сторона начала подогревать ожидания по поводу возможности компромисса на рубеже 2018 и 2019 годов. В начале января премьер-министр Абэ поклялся на могиле отца, что приложит все усилия для заключения мирного договора с Россией.

Курильские острова.
Курильские острова.
admkurilsk.tmweb.ru

Однако Москва осадила японского посла, когда в Токио пытались форсировать диалог. После этого начали звучать российские заявления, что договоренностей не последует, пока Япония не признает итоги Второй мировой войны и суверенитет России над всеми островами.

Японцы считают Курилы своими землями и вряд ли пойдут на признание, что острова в настоящее время принадлежат другому государству, — этого им не позволит их менталитет, объясняет источник, близкий к МИДу.

В 19 веке острова Шикотан, Хабомаи, Итуруп и Кунашир были закреплены за Японией, а Сахалин оставался в совместном владении с Россией. Через 20 лет, в 1875 году, стороны заключили Петербургский договор — по нему Япония отказалась от претензий на Сахалин, получив взамен все Курильские острова.

Карта южных Курильских островов.
Карта южных Курильских островов.
commons.wikimedia.org, СС0

Курильские острова вернулись во владения СССР после Второй мировой войны. Это было главным условием для вступления в войну с Японией. Японцы считают, что передача островов была некорректной, так как страна никогда не захватывала Южные Курилы. Кроме того, нападая на Японию, СССР нарушил пакт о нейтралитете, заключенный между странами в 1941 году.

Принадлежность Южно-Курильских островов для Токио — вопрос престижа, объяснял ранее в разговоре с РБК бывший посол России в Японии Александр Панов.

Остров Итуруп, Курилы.
Остров Итуруп, Курилы.
Спутниковый снимок, СС0

Что думают россияне по поводу передачи островов

В январе ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к передаче Курильских островов. Против высказались 77% граждан. О возможности передачи островов Японии высказались 14% россиян.

Аналогичный опрос был проведен и среди жителей Курил. 93% из них заявили, что считают требование о передаче островов неприемлемым. 89% считают, что Россия не должна передавать Японии ни один из островов.

Политолог Алексей Макаркин уверен, что в российском обществе есть страх, что если отдать два острова, то японцы потребуют остальные. А если отдать остальные, то потребуют и Сахалин, а затем Германия предъявит претензии на Калининград. Для российских граждан итоги Второй мировой войны принципиально важны.

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