14 октября
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Политика

Талибы примут участие в заседании московского формата по Афганистану

Делегация талибов («Талибан», запрещенная в России террористическая организация) прибудет в Москву на следующей неделе для участия в заседании московского формата по Афганистану.

Афганистан.
Афганистан.
CC0

Заседание пройдет 20 октября.

Такие сроки на брифинге назвала официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube-канале RT.

«На следующей неделе мы ожидаем приезда в Москву представительной делегации движения талибов для участия в третьем заседании московского формата консультаций по Афганистану», — сообщила дипломат.

О том, что Москва и Кабул обсуждают возможность прибытия делегации «Талибана» в Россию, стало известно еще в конце сентября. Кроме того, после захвата власти в Афганистане в середине августа 2021 года талибы не раз говорили о том, что рассчитывают на приглашение в Москву, пишет Lenta.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что террористы активно стягиваются в Афганистан. Путин также считает нейтрализацию потенциальных угроз с территории Афганистана одной из задач спецслужб стран СНГ.

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