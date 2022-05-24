Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии покинула совет директоров «Роснефти»

В документе также содержится отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров на второй срок, отмечает ТАСС.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти» в июне 2021 года.

Должность министра иностранных дел Кнайсль занимала с 2017 по 2019 годы, пишет bfm.ru. На ее свадьбе в августе 2018 года побывал в качестве гостя президент РФ Владимир Путин. Тогда российский лидер привез подарки, сказал тост на немецком языке и пригласил госпожу Кнайсль на танец. А кубанские казаки спели «Любо, братцы, любо» и даже австрийские песни.

Визит президента в Австрию был частный — он приехал по приглашению Карин Кнайсль. Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии в отеле-ресторане Tschappe. Путин прибыл на свадьбу министра иностранных дел на своем лимузине.