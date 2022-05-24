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Политика

Танцевавшая с Путиным экс-глава МИД Австрии покинула совет директоров «Роснефти»

Независимый директор «Роснефти» Карин Кнайсль покинула совет директоров российской компании.

Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Владимир Путин погулял на свадьбе министра иностранных дел Австрии.
Kremlin.ru.

В документе также содержится отказ от продления полномочий госпожи Кнайсль в совете директоров на второй срок, отмечает ТАСС.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль вошла в состав совета директоров «Роснефти» в июне 2021 года.

Должность министра иностранных дел Кнайсль занимала с 2017 по 2019 годы, пишет bfm.ru. На ее свадьбе в августе 2018 года побывал в качестве гостя президент РФ Владимир Путин. Тогда российский лидер привез подарки, сказал тост на немецком языке и пригласил госпожу Кнайсль на танец. А кубанские казаки спели «Любо, братцы, любо» и даже австрийские песни.

Визит президента в Австрию был частный — он приехал по приглашению Карин Кнайсль. Свадьба состоялась в замке Гамлиц в южной Штирии в отеле-ресторане Tschappe. Путин прибыл на свадьбу министра иностранных дел на своем лимузине.

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