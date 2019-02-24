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Политика

«Тариф армейский»: Минобороны выпустило открытки «с намеками»

Минобороны РФ выпустило набор онлайн-открыток специально ко Дню защитника Отечества с разными оригинальными и непривычными подписями.

Открытки от Минобороны.
Открытки от Минобороны.
vk.com/mil

Подписи к некоторым открыткам: «Мы везде. где есть небо», «Ставьте большие цели — не промахнетесь», «Безлимит без роуминга. Тариф армейский», «Десант не Минздрав — предупреждать не будет».

Подпись к бомбардировщику ВКС: «Моментальная доставка — убойные скидки».

Комментаторы отреагировали мгновенно — особенно на открытку с министром ведомства Сергеем Шойгу. Пользователи сети стали вспоминать, как он стал генералом, где служил. Одна из «министерских заслуг», по мнению комментаторов то, что «китайские товарищи» будут ремонтировать авианосец «Адмирал Кузнецов».

Виктор Майклсон, глава группы «Коммуникатор» прокомментировал bfm.ru маркетинговые находки военного ведомства: «Что касается новых открыток Министерства обороны, то в каком-то смысле министерство следует в фарватере президента, который при прошлом обращении к Федеральному собранию начал шутить на эти темы. Шутки все-таки были довольно грозные, с каким-то конкретным указанием, кого мы можем стереть в порошок и в какой срок. Затем за ним последовали другие политики, уже мейнстримовые, ну, а дальше Министерство обороны. А что касается Запада, Америки, то для них защита страны — сакральная тема, очень серьезный институт, никакого стеба, никаких шуток нет».

Ранее Минобороны представило оригинальный календарь на 2019 год. В нем присутствует характерный армейский юмор и ирония над геополитической ситуацией. Календарь не всем пришелся по нраву. Некоторым пользователям даже стало стыдно за него.

Открытки доступны пользователям социальных сетей Facebook, Twitter, Instagram, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

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