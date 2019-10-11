Телеведущий Соловьев раскритиковал «президентский корпоратив»

Телеведущий Владимир Соловьев в своей программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» раскритиковал первую пресс-конференцию украинского президента, которая прошла 11 октября.

«Рупор российского гостелерадио» обвинил Зеленского в том, что тот кормит свой народ «фаст-фудом в стиле шаурмы».

«Все было нарублено, замешано, одни и те же вопросы повторялись с дикой частотой», — добавил телеведущий.

Соловьев предположил, что Зеленскому очень хочется вернуться к народной любви, поэтому он гонится за рейтингами, бьет рекорды и проводит пиар-акции. Ведущий пошутил, что пресс-конференции можно устраивать каждый «95-й квартал» <название команды КВН, за которую выступал Зеленский>, назвав такой формат «имитацией бурной деятельности».

«Меня не удивило, что Зеленский выбрал место для очередного корпоратива в ресторанах, все-таки профессия такая», — подчеркнул Соловьев, предположив, что Зеленскому понадобится отпуск на новогодние корпоративы.

И уличил Зеленского в некомпетентности: «Он не читал минских соглашений и хочет обсуждать Крым в нормандском формате, заявляет, что не будет разведения войск из-за ОБСЕ», пишет ura.ru.

11 октября Владимир Зеленский провел первую большую пресс-конференцию в статусе президента. «Пресс-марафон» длился более 14 часов.

На мероприятии собиралась присутствовать и российская телеведущая Ольга Скабеева, однако ей отказали в аккредитации.