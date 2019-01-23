Телеведущий Соловьев резко ответил на расследование Навального о виллах и элитных авто

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал новое расследование Фонда борьбы с коррупцией об элитной вилле в Италии за миллион евро. Журналист назвал опубликованное видео «анекдотом собачьим», пишет RamblerNews.

«Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют», — заявил Соловьев в интервью изданию The Insider.



Прокомментировал телеведущий и информацию об автомобиле Maybach, который был куплен им за 15 миллионов рублей, а также штрафах за нарушение правил парковки.

«А у меня больше машин гораздо, и они все в базе. А вот то, что там нарушали правила водители, потому что я сам этой машиной не пользуюсь, это важно. Будут наказаны, кроме штрафа. Потому что в то время, которое там указано у Навального, я как раз работаю в эфире», — объяснился Соловьев.

Днем ранее Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал видео о расследовании в отношении известного телеведущего. ФБК нашел у Соловьева автомобиль Maybach и вторую виллу неподалеку от итальянского озера Комо.

В 2017 году Навальный выпустил фильм-расследование о собственности Соловьева. Выяснилось, что еще во времена мэра Юрия Лужкова Соловьев дешево приобрел у Москвы квартиру площадью 160 квадратных метров в элитном доме на Долгоруковской улице.

Впоследствии он выкупил еще две огромные квартиры в этом же доме. Их общая площадь 450 квадратных метров.