Телеведущий возглавит исполком барнаульской «Единой России»

Новым руководителем исполкома барнаульского отделения «Единой России» станет телеведущий краевого канала «Катунь 24» Кирилл Гусев, узнал « Политсибру » от своих источников.

Антон Целевич покидает свой пост в связи с новой перспективной работой, которая косвенно будет связана с политикой, заявил он изданию.

Есть информация, что он займет должность зампредседателя комитета общественных связей и безопасности администрации Барнаула.

Кирилл Гусев. altai-ter.er.ru

На место Целевича рассматривают несколько кандидатур, в том числе Кирилла Гусева, в прошлом председателя молодежного парламента Алтайского края. Он уже имеет опыт работы в исполнительном комитете ЕР.

Ранее сообщалось, что алтайский чиновник Андрей Щукин вновь стремится в депутаты.