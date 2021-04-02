2 апреля 1°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Телеведущий возглавит исполком барнаульской «Единой России»

Новым руководителем исполкома барнаульского отделения «Единой России» станет телеведущий краевого канала «Катунь 24» Кирилл Гусев, узнал «Политсибру» от своих источников.

В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
В Барнауле прошла отчетная конференция реготделения "Единой России"
Дмитрий Лямзин

Антон Целевич покидает свой пост в связи с новой перспективной работой, которая косвенно будет связана с политикой, заявил он изданию.

Есть информация, что он займет должность зампредседателя комитета общественных связей и безопасности администрации Барнаула.

Кирилл Гусев.
Кирилл Гусев.
altai-ter.er.ru

На место Целевича рассматривают несколько кандидатур, в том числе Кирилла Гусева, в прошлом председателя молодежного парламента Алтайского края. Он уже имеет опыт работы в исполнительном комитете ЕР.

Ранее сообщалось, что алтайский чиновник Андрей Щукин вновь стремится в депутаты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость