Телеведущий возглавит исполком барнаульской «Единой России»

Антон Целевич покидает свой пост в связи с новой перспективной работой, которая косвенно будет связана с политикой, заявил он изданию.
Есть информация, что он займет должность зампредседателя комитета общественных связей и безопасности администрации Барнаула.
На место Целевича рассматривают несколько кандидатур, в том числе Кирилла Гусева, в прошлом председателя молодежного парламента Алтайского края. Он уже имеет опыт работы в исполнительном комитете ЕР.
Ранее сообщалось, что алтайский чиновник Андрей Щукин вновь стремится в депутаты.