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Политика

Алтайский чиновник Андрей Щукин вновь стремится в депутаты

Заместитель начальника управления юстиции Алтайского края Андрей Щукин подал документы на праймериз «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

Андрей Щукин.
Андрей Щукин.
пресс-служба "Единой России"

Щукин подал документы на предварительное голосование по выборам депутатов АКЗС.

В депутатском прошлом Андрей Щукин уже заседал в краевом парламенте. Его избирали в АКЗС в 2008 и 2011 годах по краевому избирательному округу от ЛДПР, дважды он был избран заместителем председателя комитета АКЗС по социальной политике, с 2011 года работал на этом посту на постоянной профессиональной основе.

Неожиданно в сентябре 2016 года Щукин не прошел в новый состав парламента. На выборах он проиграл всего 3% (23,84% против 26,72%) единороссу Владимиру Устинову и заявил, что у него «украли победу».

С 2017 года Андрей Щукин ушел в чиновники. Он занял пост заместителя председателя правительства Алтайского края, но уже в конце 2018 года стал заместителем начальника регионального управления юстиции.

В январе 2019 года вступил в «Единую Россию».

Андрей Щукин на &quot;Музейной ночи 2018&quot;.
Андрей Щукин на «Музейной ночи 2018».
www.facebook.com/akpskultura

Праймериз ЕР

15 марта федеральный оргкомитет предварительного голосования «Единой России» утвердил состав Алтайского регионального оргкомитета, таким образом дали старт праймериз.

Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля.

Процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая в режиме онлайн. Итоги подведут 1 июня, а окончательный список кандидатов утвердят на съезде партии в середине июня.

Выборы в новый созыв АКЗС пройдут в Единый день голосования 19 сентября.

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