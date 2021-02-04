Телеведущий «второй кнопки» может стать депутатом Госдумы

Телеведущий ток-шоу «60 минут» и супруг Ольги Скабеевой Евгений Попов может принять участие в выборах в Госдуму.

Попов планирует избираться по одномандатному округу на западе Москвы от партии «Единая Россия», пишет РБК.

Речь идет о 197-м округе (Кунцево), депутатом от которого сейчас является Вячеслав Лысаков.

Сам Попов назвал это предложение интересным, подтвердив, что такие переговоры с ним ведутся. Однако, по словам журналиста, окончательного решения он пока не принял, пишет bfm.ru.

Вероятно, Лысаков становится нежелательным кандидатом для партии власти из-за его критики однопартийцев.

Между тем на сайте change.org собирают подписи под петицией с требованием пожизненно отстранить от работы в СМИ главреда RT Маргариту Симоньян, ее супруга Тиграна Кеосаяна, телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева, Ольгу Скабееву, Артема Шейнина, Петра Толстого. В списке также Евгений Попов.

По мнению авторов петиции, эти люди «дезинформируют» и «вводят в заблуждение» россиян, а также «оскорбляют и унижают человеческое достоинство граждан России».