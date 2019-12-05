Тележурналисты в интервью с премьер-министром упустили важный вопрос

Журналисты 20 российских телеканалов во время 2-часового интервью не задали премьер-министру Дмитрию Медведеву вопрос о полетах его супруги Светланы Медведевой на бизнес-джете за 50 млн долларов. При этом он обсудил с ними музыкальную культуру 90-х годов и даже поздравил россиян с наступающим Новым годом, уточняют «Ведомости».

Ранее ФБК опубликовал новое расследование, в котором говорилось, что жена российского премьер-министра Светлана Медведева летает на бизнес-джете стоимостью в 50 млн долларов. Авторы расследования подчеркнули: супруге премьер-министра не полагается личный самолет, пишет «Росбалт».

По информации Фонда борьбы с коррупцией, этот самолет «летает очень много». Например, за последний год он был в Европе 39 раз.

Авторы расследования проследили 11 точных совпадений за последние несколько лет, когда появление самолета в той или иной точке мира совпадало с визитами Медведевой.

«Ведомости» обращают внимание на опубликованные на сайте Правительства данные, где говорится, что Медведева ничего не заработала в 2018 году.