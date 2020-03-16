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16 марта 4°C

Терешкова рассказала о благодарностях за «сохранение» Путина, собравшего страну по частям

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что ежедневно получает много писем с благодарностью за предложенную поправку к Конституции, которая позволяет действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.

Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
Валентина Терешкова и Владимир Путин, 2007.
kremlin.ru

«Я получаю огромную почту, и каждое письмо начинается: «Спасибо за то, что вы сказали о сохранении Владимира Владимировича (Путина. — Ред.)», — цитируют Терешкову «РИА Новости» в воскресенье, 15 марта.

По ее словам, народ помнит о том, «в каком виде и в каком состоянии он (президент. — Ред.) принял нашу страну, он буквально собирал по частицам», и ценит авторитет российского лидера, благодаря которому с «нашей страной считаются».

Предложение убрать из Конституции ограничения по числу сроков для президента и дать возможность действующему российскому лидеру избираться вновь депутат ГД Валентина Терешкова предложила 10 марта. По ее мнению, это надо сделать, но только если «этого потребует ситуация» и «захотят люди».

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в этот же день поддержали инициативы Терешковой.

Заседание в Госдуме.
Заседание в Госдуме.
duma.gov.ru

Внести изменения в Конституцию Владимир Путин предложил 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму 20 января.

11 марта документ вместе с инициативой Терешковой был одобрен нижней палатой парламента в третьем, окончательном чтении и Советом Федерации. 13 марта изменения поддержали все региональные парламенты, на следующий день итоги рассмотрения утвердил Совфед.

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