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Политика

Тереза Мэй ушла в отставку

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сложила полномочия. Она попросила королеву Елизавету Вторую освободить ее от занимаемой должности, сообщает РИА Новости.

Тереза Мэй
Тереза Мэй
bbc.com

Тереза Мэй вышла из Букингемского дворца в статусе обычного депутата палаты общин. Новый премьер-министром будет бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон Ожидается, что ключевых министров он назначит уже к вечеру.

Озвученные приоритеты Джонсона — осуществить Brexit, объединить партию и победить лейбористов,"придать энергии" стране.

Джонсон жестко критиковал военную операцию России в Сирии. Но не раз подчеркивал необходимость продолжать диалог с Россией и вообще называл себя русофилом. Он говорил, что у него есть предки в Москве, бравировал своим русским именем.

«Я искренне думаю, что Россия — невероятная страна, фантастическое место, и мне больно видеть, какие отношения сложились между нами», — говорил он в интервью.

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