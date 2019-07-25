Тереза Мэй ушла в отставку

Тереза Мэй вышла из Букингемского дворца в статусе обычного депутата палаты общин. Новый премьер-министром будет бывший мэр Лондона, экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон Ожидается, что ключевых министров он назначит уже к вечеру.
Озвученные приоритеты Джонсона — осуществить Brexit, объединить партию и победить лейбористов,"придать энергии" стране.
Джонсон жестко критиковал военную операцию России в Сирии. Но не раз подчеркивал необходимость продолжать диалог с Россией и вообще называл себя русофилом. Он говорил, что у него есть предки в Москве, бравировал своим русским именем.
«Я искренне думаю, что Россия — невероятная страна, фантастическое место, и мне больно видеть, какие отношения сложились между нами», — говорил он в интервью.