Токаев принес присягу и вступил на должность президента Казахстана

Ранее в Астане началась инаугурация Токаева, победившего в досрочных президентских выборах.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан», — сказал повторно избранный лидер страны.
Срок полномочий Касым-Жомарт Токаева составит семь лет.
Напомним, досрочные выборы президента прошли в Казахстане 20 ноября. Токаев победил с 81,31% голосов. Итоговая явка составила 69,44%. Подробнее о прошедшем голосовании — в материале altapress.ru.
Также стало известно, как президентские выборы в Казахстане отразятся на бизнесе и политике России.