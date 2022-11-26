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Политика

Токаев принес присягу и вступил на должность президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и повторно вступил на должность президента Казахстана 26 ноября, сообщает ТАСС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
kremlim.ru

Ранее в Астане началась инаугурация Токаева, победившего в досрочных президентских выборах.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан», — сказал повторно избранный лидер страны.

Срок полномочий Касым-Жомарт Токаева составит семь лет.

Напомним, досрочные выборы президента прошли в Казахстане 20 ноября. Токаев победил с 81,31% голосов. Итоговая явка составила 69,44%. Подробнее о прошедшем голосовании — в материале altapress.ru.

Также стало известно, как президентские выборы в Казахстане отразятся на бизнесе и политике России.

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