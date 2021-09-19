«Только настоящему гражданину небезразлично»: главы районов Барнаула на выборах проявили гражданскую позицию

Глава Центрального района Максим Сабына проголосовал за кандидатов в депутаты и отдал голос за место для установки стелы «Город трудовой доблести».

Кроме того, посетил избирательные участки в районе и отметил, что голосование проходит с соблюдением всех необходимых мер предосторожности для безопасности избирателей.

Глава Ленинского района Александр Михалдыкин отметил высокий уровень организации выборного процесса.

«А особенно мер, которые предприняты в связи с распространением коронавирусной инфекции. Считаю, что участие в выборах — это проявление активной гражданской позиции. Только настоящему гражданину небезразлично происходящее, как в стране в целом, так и в родном городе», — подчеркнул он.

Глава Октябрьского района Юрий Асеев также отметил, что голосование проходит в штатном режиме с соблюдением всех норм эпидемиологической безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором.

Глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев посетил несколько участков, чтобы проверить организацию голосование за депутатов и места для установки стелы.

«Строго соблюдены все противоэпидемические меры: на входе всем пришедшим мы предлагаем измерить температуру бесконтактным способом, обработать руки антисептиком и выдаем индивидуальный пакет с защитной маской и ручкой», — доложили на участке главе района.

Глава Индустриального района Сергей Татьянин также проголосовал на избирательном участке по месту регистрации.

Все главы районов проголосовали 17 сентября. Глава Барнаула Вячеслав Франк пришел на избирательный участок 19 сентября.