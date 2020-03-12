Только один сенатор проголосовал против «путинских поправок» к Конституции. Он из Сибири

Представитель Иркутской области в Совфеде Вячеслав Мархаев проголосовал против закона о внесении изменений в Конституцию России.

Результаты голосования опубликованы на сайте Совфеда. Согласно этим данным, 160 сенаторов высказались «за поправки».

«Воздержались» трое сенаторов, двое из Сибири — Людмила Нарусова от Тывы и Валерий Усатюк от Хакасии, а также Василий Иконников от Орловской области.

Проголосовавший против Мархаев отказался комментировать свое решение, пишут «Открытые медиа».

«Извините, без комментариев. Достаточно того, что я против», — заявил сенатор.

Конституция РФ. altapress.ru

Напомним, ранее Совет Федерации одобрил законопроект об изменении Конституции, предложенный президентом России Владимиром Путиным. Одна из поправок обнуляет его сроки во главе государства, обходя ограничения по количеству возможных сроков на посту президента.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала такие поправки примером «закономерного эволюционного развития государства».

Это позволит Путину баллотироваться в президенты и после 2024 года, практически до 2042 года.

Стоит отметить, что в 2018 году Мархаев стал одним из пяти членов Совфеда, проголосовавших против закона о пенсионной реформе. В верхнюю палату он попал в 2015 году, до этого представлял Иркутскую область в Госдуме. Работал в органах внутренних дел.