«Только зарплата повысится»: в Алтайском крае примут закон о детском омбудсмене

В Алтайском крае появится закон об уполномоченном по правам ребенка. Проект документа вносит губернатор и рассмотреть его планируют на сессии краевого заксобрания (АКЗС) 27 марта. Депутатам дали меньше недели, чтобы ознакомиться с проектом. В «Справедливой России» считают, что если принять закон в недоработанном виде, то о независимости института уполномоченного можно будет забыть.

Раньше закона об уполномоченном по правам ребенка в Алтайском крае вообще не было, только положение. Но в декабре 2018 года такой закон приняли на федеральном уровне, и теперь край должен привести свое законодательство в соответствие.

Что предлагают сделать?

Уполномоченный по правам ребенка будут назначать депутаты АКЗС, но по представлению губернатора. Причем глава региона будет представлять одну кандидатуру. Депутаты смогут ее одобрить или отказать. Во втором случае губернатор должен будет представить нового кандидата.

Уполномоченный станет занимать госдолжность (это выше, чем гражданский служащий сейчас). Это уровень высшей касты чиновников — министров, вице-премьеров, спикера АКЗС и т.д. С соответствующей зарплатой.

Новый уполномоченный войдет в состав администрации правительства и губернатора. И при нем «может создаваться отдел». Документационное, финансовое, транспортное и материально-техническое обеспечение ляжет на администрацию.

Школьник. Парень. СС0

Срок работы уполномоченного — пять лет. Ежегодно он должен будет направлять отчет о своей работе губернатору, в АКЗС и федеральному коллеге. Занимать пост он сможет не более двух сроков подряд.

Детский омбудсмен сможет посещать любые ведомства и учреждения, колонии и СИЗО, где сидят несовершеннолетние, беременные или матери. Он будет иметь право обращаться в суд с требованием признать незаконными документы или действия властей, если они нарушают права детей. Уполномоченного должны будут безотлагательно принимать руководители ведомств и организаций. Проверка жалоб, участие в законотворчестве — тоже в правах омбудсмена.

На этот пост может быть назначен человек не моложе 30 лет, с безупречной репутацией, высшим образованием и опытом работы по защите прав детей.

«Уполномоченный при осуществлении своих полномочий независим от органов государственной власти, иных государственных органов и должностных лиц», — говорится в законе.

Сессия АКЗС , 25 мая 2017. Олег Богданов , altapress.ru

Что не нравится оппозиции?

Именно тезис о независимости подвергают сомнению во фракции «Справедливая Россия». Положения законопроекта, считают эсэры, опровергают его.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Например, в нем закреплена только возможность, а не обязательство создавать отдел при уполномоченном, а вся финансовая и техническая работа возложена на исполнительную власть, на которую зачастую и жалуются люди. Омбудсмен должен быть независим от власти, потому что часто возникают конфликтные ситуации.

Кроме того, предлагаемая схема схожа в той, по которой утверждается уполномоченный по защите прав предпринимателей (сейчас — Павел Нестеров). Но, во-первых, сфера ответственности детского омбудсмена все же шире, а во-вторых, при назначении бизнес-уполномоченного учитывается мнение предпринимательского сообщества. В случае с детским согласовывать не с кем.

Поэтому, говорит Александр Молотов, правильнее было бы использовать схему утверждения уполномоченного по правам человека в Алтайском крае (сейчас — Борис Ларин). В этом случае своих кандидатов могут предлагать и депутаты.

Сейчас, считает эсэр, законопроект максимально направлен на сохранение статуса-кво. Все, что по большому счету изменится, говорит он — зарплата, которая значительно вырастет. Молотов сожалеет, что не было широкой дискуссии на эту тему.

Александр Молотов,

руководитель фракции «Справедливая Россия» в АКЗС:

Это важный институт сегодня. Столько проблем с правами детей — вспомним истории с буллингом в школах.

Законопроект предлагается принять в марте в первом чтении, а потом доработать.

На данный момент должность уполономоченного по правам ребенка при губернаторе края занимает Ольга Казанцева.