«Только живи»: сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца

«Только живи!» — написал Лебедев в своем посте.
Также он указал, что беспокоится о состоянии отца, пишет Газета.Ru.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у председателя ЛДПР Владимира Жириновского начались воспалительные процессы в головном мозге.
До этого в Минздраве рассказали о состоянии Жириновского.
В ведомстве уточнили, что состояние политика стабильное, ему постоянно оказывается медицинская помощь, однако говорить о его выписке пока еще рано.
Что произошло
9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.