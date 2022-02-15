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Политика

«Только живи»: сын Жириновского впервые прокомментировал болезнь отца

Бывший вице-спикер Госдумы России, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев впервые публично отреагировал на болезнь отца в своем Facebook.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

«Только живи!» — написал Лебедев в своем посте.

Также он указал, что беспокоится о состоянии отца, пишет Газета.Ru.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у председателя ЛДПР Владимира Жириновского начались воспалительные процессы в головном мозге.

До этого в Минздраве рассказали о состоянии Жириновского.

В ведомстве уточнили, что состояние политика стабильное, ему постоянно оказывается медицинская помощь, однако говорить о его выписке пока еще рано.

Что произошло

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

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