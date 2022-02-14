Болезнь на двоих. Что известно о состоянии госпитализированных Жириновского и Зюганова

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Жириновский заболел COVID-19. В какую больницу его положили и когда он выздоровеет?

По появившейся ранее информации, Владимира Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, и его состояние критическое. У лидера ЛДПР поражены 50−70% легких: такое воспаление развилось на фоне ковида.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в тяжелом состоянии <…> в Центральной клинической больнице (в Москве.— Прим. ред.)», — сообщал осведомленный источник.

Владимир Жириновский. duma.gov.ru

По выздоровлению Жириновского врачи не делают точных прогнозов.

«Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — подчеркнул собеседник, близкий к политике.

На днях сообщалось, что его состояние стабильное. По информации РЕН-ТВ, температура и уровень кислорода крови пришли в норму, но пациент все еще иногда дышит с помощью кислородной маски.