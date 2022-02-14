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Политика

Болезнь на двоих. Что известно о состоянии госпитализированных Жириновского и Зюганова

  1. Жириновский заболел COVID-19. В какую больницу его положили и когда он выздоровеет?
  2. Зачем Жириновский вакцинировался 8 раз и почему заболел коронавирусом?
  3. Что о болезни Жириновского говорят в ЛДПР?
  4. Почему Зюганова тоже положили в больницу?
  5. В каком сейчас состоянии Зюганов?
  6. А сколько лет Жириновскому и Зюганову?

На днях лидера КПРФ Геннадия Зюганова «для профилактики» госпитализировали. Он лежит в одной больнице с главой ЛДПР Владимиром Жириновским, вакцинировавшимся 8 раз и заболевшим COVID-19. Рассказываем, что известно о состоянии политиков.

1
Жириновский заболел COVID-19. В какую больницу его положили и когда он выздоровеет?

По появившейся ранее информации, Владимира Жириновского госпитализировали с двусторонней пневмонией, и его состояние критическое. У лидера ЛДПР поражены 50−70% легких: такое воспаление развилось на фоне ковида.

«Владимир Вольфович госпитализирован, находится в тяжелом состоянии <…> в Центральной клинической больнице (в Москве.— Прим. ред.)», — сообщал осведомленный источник.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

По выздоровлению Жириновского врачи не делают точных прогнозов.

«Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни», — подчеркнул собеседник, близкий к политике.

На днях сообщалось, что его состояние стабильное. По информации РЕН-ТВ, температура и уровень кислорода крови пришли в норму, но пациент все еще иногда дышит с помощью кислородной маски.

2
Зачем Жириновский вакцинировался 8 раз и почему заболел коронавирусом?

Привитый шестью прививками от COVID-19 и одной от гриппа, Жириновский в октябре заявил: от вирусов он вакцинируется ежегодно.

«Шесть прививок я сделал за полтора года! Самый первый сделал! А грипп обычный — каждый год — я тоже сделал. Семь прививок! Конечно, это нагрузка, тяжело, но мы должны друг друга обезопасить», — сказал тогда лидер ЛДПР.

В декабре Владимир Вольфович также подчеркнул, что прививаться нужно, как только в организме понижается уровень антител. Он заметил: «Вот я сделал восемь уколов и не заболел, а если бы сделал четыре, то, возможно, меня бы где-то прихватило».

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
kremlin.ru

Многочисленными прививками депутат «загубил свой иммунитет», уверен вирусолог Виталий Зверев.

«Я не думаю, что проблема в том, что он много прививок сделал. Скорее всего это просто либо случайность, либо сделал столько прививок, что почувствовал себя уверенно и в куда-то в опасную ситуацию влез», — возразил иммунолог Владимир Болибок.

3
Что о болезни Жириновского говорят в ЛДПР?

Изначально в ЛДПР утверждали, что Владимир Жириновский полностью здоров.

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов также опроверг, что лидер партии болеет ковидом. Появившуюся информацию он назвал сплетнями и слухами.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Кроме того, в ЛДПР призывают не верить слухам о смерти Жириновского. Однопартийцам отправили разъяснение по поводу ложных звонков злоумышленников о якобы смерти политика. Эта информация ложна и безосновательна.

4
Почему Зюганова тоже положили в больницу?

Геннадия Зюганова госпитализировали «для профилактики», уточнил начальник пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. По его словам, такое решение приняли, учитывая оперативные медицинские вмешательства, которые лидер перенес за несколько лет.

«Зюганов в силу своей должности контактирует со многими людьми, в последнее время у него были признаки простудного заболевания, и чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — пояснил Ющенко.

5
В каком сейчас состоянии Зюганов?
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.
Геннадий Зюганов, председатель ЦК КПРФ.
архив ЦК КПРФ

У Зюганова симптомы ОРВИ, но поражения легких нет, заявил секретарь центрального комитета КПРФ Сергей Обухов.

«КТ показало, что легкие чистые», — заверил он.

6
А сколько лет Жириновскому и Зюганову?

Жириновскому 75 лет, а Зюганову — 77 лет.

Кстати, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ограничил личные встречи после госпитализации Жириновского и Зюганова.

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