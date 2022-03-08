Первые лица Алтая пожелали женщинам приятных сюрпризов

Как отмечено в поздравлении, в Алтайском крае проживает более 1,2 млн женщин и за многими достижениями в регионе стоят представительницы прекрасного пола — в общественной и политической жизни, производстве, науке, спорте и бизнесе.

Как и весна, вы несете в мир новую жизнь, дарите тепло, наполняете пространство вокруг себя светом добра и энергией созидания. Мы, мужчины, спешим выразить вам свою признательность и любовь! <…> Сердечно желаем вам солнечного настроения и приятных сюрпризов. Пусть каждый день будет наполнен любовью и заботой близких! Будьте здоровы и счастливы!

Также глава региона обратился по праздничному поводу и в своем Instagram. Там он признался всем женщинам от лица все мужчин в любви.