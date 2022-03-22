22 марта
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Политика

Томенко и еще 11 губернаторов так и не завели канал в Telegram

Российские политики и чиновники постепенно осваивают Telegram. Туда из 85 глав регионов перебралось уже 73, следует из данных портала actualcomment.ru от 18 марта.

Telegram, социальные сети.
Telegram, социальные сети.
CC0

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пока остается в числе тех, кто не завел себе канал.

Также еще нет в Telegram глав Томской, Свердловской, Самарской, Тульской, Новгородской, Ивановской, Волгоградской, Рязанской, Тверской областей, Забайкальского края и Карелии.

Лидером по числу подписчиков в Telegram остается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на которого подписаны уже свыше 1 млн человек.

После блокировки Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России) Виктор Томенко обосновался в отечественных соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

А свой Telegram-канал есть у краевого правительства.

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