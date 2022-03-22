Томенко и еще 11 губернаторов так и не завели канал в Telegram

Российские политики и чиновники постепенно осваивают Telegram. Туда из 85 глав регионов перебралось уже 73, следует из данных портала actualcomment.ru от 18 марта.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко пока остается в числе тех, кто не завел себе канал.

Также еще нет в Telegram глав Томской, Свердловской, Самарской, Тульской, Новгородской, Ивановской, Волгоградской, Рязанской, Тверской областей, Забайкальского края и Карелии.

Лидером по числу подписчиков в Telegram остается глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, на которого подписаны уже свыше 1 млн человек.

После блокировки Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией в России) Виктор Томенко обосновался в отечественных соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

А свой Telegram-канал есть у краевого правительства.