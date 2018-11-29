Томенко заявил, что политическая «погода» в Алтайском крае меняется

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Бюджет в этом году мы принимали в сжатые сроки. И я хотел бы выразить благодарность за понимание. Правительство обновлялось, произошли серьезные структурные изменения. И тем не менее все документы были подготовлены в срок и с учётом конструктивного взаимодействия, и это главное. Климат или погода — система взаимоотношений, о которой мы неоднократно говорили — меняется в ту сторону, которая способствует развитию края.

При этом, характеризуя сам бюджет, Томенко сообщил, что психологическая отметка в 100 млрд доходов не должна успокаивать. 52 млрд собственных доходов для края с населением в 2,5 млн человек — это не так уж и много, подчеркнул он. Он предупредил, что предстоит большая работа по увеличению доходов и по контролю за расходованием бюджетных средств.