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Томенко рассказал, когда намерен прописаться в Барнауле и вывести жену в свет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже подал документы в Москве, чтобы выписаться оттуда и затем прописаться в Барнауле. Об этом он сообщил в ходе большого интервью.

Виктор, Татьяна и Галина Томенко.
Виктор, Татьяна и Галина Томенко.
опубликовано Татьяной Томенко

Томенко рассказал, что прописан в Москве с 2011 года. Сейчас он находится в процессе переоформления прописки. Губернатор надеется, что вопрос решится до конца января.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Для людей это важно. Я считаю, что принципиально это ничего не меняет, кроме того, что я смогу голосовать на местных выборах и впрямую влиять на жизнь региона.

Томенко еще во время избирательной кампании обещал прописать в Барнауле и себя, и жену.

Губернатор неоднократно подчеркивал, что Барнаул считает своим домом. По словам Томенко, осенью к нему окончательно переехала жена. Да и дочь уже навещала.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Мне из Красноярска пришлось уезжать быстро — я с собой только два костюма привез. И с того момента в Красноярске еще ни разу не был. На плечи моей жены легли заботы — собрать все вещи, привезти. Она несколько раз за лето бывала здесь, пока в несколько приемов перевозила вещи.

Адаптировались хорошо и быстро. Жена всегда меня поддерживала. В этой части нет проблем. Что касается публичности, то, думаю, Татьяне Владимировне еще предстоит ощутить ее на себе. Моя супруга нормально себя чувствует на публике. Но у нее нет амбиций играть какую-то значительную роль в общественной жизни. Конечно, мы будем появляться вместе везде, где нужно, чтобы губернатор был с супругой.

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