Томенко рассказал, когда намерен прописаться в Барнауле и вывести жену в свет

Томенко рассказал, что прописан в Москве с 2011 года. Сейчас он находится в процессе переоформления прописки. Губернатор надеется, что вопрос решится до конца января.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Для людей это важно. Я считаю, что принципиально это ничего не меняет, кроме того, что я смогу голосовать на местных выборах и впрямую влиять на жизнь региона.
Томенко еще во время избирательной кампании обещал прописать в Барнауле и себя, и жену.
Губернатор неоднократно подчеркивал, что Барнаул считает своим домом. По словам Томенко, осенью к нему окончательно переехала жена. Да и дочь уже навещала.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Мне из Красноярска пришлось уезжать быстро — я с собой только два костюма привез. И с того момента в Красноярске еще ни разу не был. На плечи моей жены легли заботы — собрать все вещи, привезти. Она несколько раз за лето бывала здесь, пока в несколько приемов перевозила вещи.
Адаптировались хорошо и быстро. Жена всегда меня поддерживала. В этой части нет проблем. Что касается публичности, то, думаю, Татьяне Владимировне еще предстоит ощутить ее на себе. Моя супруга нормально себя чувствует на публике. Но у нее нет амбиций играть какую-то значительную роль в общественной жизни. Конечно, мы будем появляться вместе везде, где нужно, чтобы губернатор был с супругой.