Томенко рассказал, когда намерен прописаться в Барнауле и вывести жену в свет

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже подал документы в Москве, чтобы выписаться оттуда и затем прописаться в Барнауле. Об этом он сообщил в ходе большого интервью .

Томенко рассказал, что прописан в Москве с 2011 года. Сейчас он находится в процессе переоформления прописки. Губернатор надеется, что вопрос решится до конца января.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Для людей это важно. Я считаю, что принципиально это ничего не меняет, кроме того, что я смогу голосовать на местных выборах и впрямую влиять на жизнь региона.

Томенко еще во время избирательной кампании обещал прописать в Барнауле и себя, и жену.

Губернатор неоднократно подчеркивал, что Барнаул считает своим домом. По словам Томенко, осенью к нему окончательно переехала жена. Да и дочь уже навещала.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края: