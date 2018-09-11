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Виктор Томенко пропишет в Алтайском крае не только себя, но и семью

10 сентября избранный губернатор края Виктор Томенко подтвердил, что сменит официальную прописку и зарегистрируется в регионе. Он намерен сделать это вместе с семьей.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Анна Зайкова

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Губернатор края, я убежден, должен быть прописан в регионе, который он возглавляет: и он сам, и семья его должны жить там, где они работают.

Он признался, что процесс переезда из Красноярска в Барнаул у него растянулся — слишком быстро были приняты решения.

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Дом мой практически переехал в Барнаул, супруга мне поможет, мы еще позанимаемся этим вопросом.

Напомним, Виктор Томенко победил на выборах губернатора, прошедших 9 сентября, набрав 53,61% голосов. Инаугурация избранного главы региона состоится 17 сентября, предположительно в театре драмы. Затем он приступит к формированию правительства — процедура может занять несколько недель.

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