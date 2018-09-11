Виктор Томенко пропишет в Алтайском крае не только себя, но и семью

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Губернатор края, я убежден, должен быть прописан в регионе, который он возглавляет: и он сам, и семья его должны жить там, где они работают.
Он признался, что процесс переезда из Красноярска в Барнаул у него растянулся — слишком быстро были приняты решения.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Дом мой практически переехал в Барнаул, супруга мне поможет, мы еще позанимаемся этим вопросом.
Напомним, Виктор Томенко победил на выборах губернатора, прошедших 9 сентября, набрав 53,61% голосов. Инаугурация избранного главы региона состоится 17 сентября, предположительно в театре драмы. Затем он приступит к формированию правительства — процедура может занять несколько недель.