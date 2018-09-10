Томенко назвал сроки формирования нового правительства

Однако Томенко ещё раз сообщил, что уточнения и изменения организационной структуры будут: в составе министерств и их функционала. Губернатор также изменит число заместителей и перераспределит между ними нагрузку.
Он сказал, что преобразования пройдут в течение нескольких недель.
Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Те решения, которые очевидны, откладывать на попозже я не буду. А те, которые требуют дополнительных консультаций, скажем, с региональным парламентом или федеральными министерствами, потребуют чуть больше времени. От этого будет выстроен и процесс формирования кадрового состава.
Томенко отказался озвучивать хоть какие-то фамилии назначенцев, но пообещал, что новые имена обязательно будут.
Напомним, Виктор Томенко победил на выборах губернатора Алтайского края с результатом в 53,6%. В должность он официально вступит 17 сентября.