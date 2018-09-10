Выборы губернатора Алтайского края 2018: предварительные итоги

Сколько голосов набрали кандидаты в губернаторы?
Первое место занимает Виктор Томенко с результатом 53,6%. Второе место у Владимира Семенова (16,20%), третье заняла Людмила Суслова (14,13%), четвертое — Андрей Крылов (13,48%).
Это окончательные цифры?
Пока это предварительные итоги. Окончательные данные объявят 11 сентября после сверки всех протоколов. Однако принципиально цифры уже не изменятся.
Какой была явка?
Явка в среднем по Алтайскому краю составила 37,29%.
Когда будет инаугурация?
Пока дата не назначена. Однако, по данным телеграм-канала Неляпунов, церемония вступления нового губернатора в должность состоится 17 сентября.