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Выборы губернатора Алтайского края 2018: предварительные итоги

После подсчета 100% голосов на выборах губернатора Алтайского края побеждает действующий врио Виктор Томенко, следует из данных крайизбиркома.

Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Выборы губернатора Алтайского края 2018.
Анна Зайкова, altapress.ru

Сколько голосов набрали кандидаты в губернаторы?

Первое место занимает Виктор Томенко с результатом 53,6%. Второе место у Владимира Семенова (16,20%), третье заняла Людмила Суслова (14,13%), четвертое — Андрей Крылов (13,48%).

Это окончательные цифры?

Пока это предварительные итоги. Окончательные данные объявят 11 сентября после сверки всех протоколов. Однако принципиально цифры уже не изменятся.

Какой была явка?

Явка в среднем по Алтайскому краю составила 37,29%.

Когда будет инаугурация?

Пока дата не назначена. Однако, по данным телеграм-канала Неляпунов, церемония вступления нового губернатора в должность состоится 17 сентября.

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