Выборы губернатора Алтайского края 2018: предварительные итоги

После подсчета 100% голосов на выборах губернатора Алтайского края побеждает действующий врио Виктор Томенко, следует из данных крайизбиркома.

Сколько голосов набрали кандидаты в губернаторы?

Первое место занимает Виктор Томенко с результатом 53,6%. Второе место у Владимира Семенова (16,20%), третье заняла Людмила Суслова (14,13%), четвертое — Андрей Крылов (13,48%).

Это окончательные цифры?

Пока это предварительные итоги. Окончательные данные объявят 11 сентября после сверки всех протоколов. Однако принципиально цифры уже не изменятся.

Какой была явка?

Явка в среднем по Алтайскому краю составила 37,29%.

Когда будет инаугурация?

Пока дата не назначена. Однако, по данным телеграм-канала Неляпунов, церемония вступления нового губернатора в должность состоится 17 сентября.